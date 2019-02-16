«Там ад творился!»: Студенты рассказали о вероятных причинах обрушения в университете Петербурга

Стали известны причины обрушения крыши и перекрытий пяти этажей в здании ИТМО - ведущего исследовательского университета России.

Как сообщает ГУ МЧС, сообщение об обрушении спасатели получили в 17:19 по московскому времени. Оперативно отреагировавшие на вызов подразделения МЧС в максимально короткие сроки прибыли на место происшествия и провели эвакуацию 86 человек, находившихся в тот злополучный момент в здании университета.

Предварительно, обрушение кровли и перекрытий произошло из-за нарушений правил безопасности во время строительных работ. Студенты и многочисленные выпускники ИТМО активно обсуждают громкое событие, которое грозит обернуться скандалом для руководства университета.

«Шутка ли, я ездил в этом году поступать, заходил в это здание, первая мысль - разруха, как еще не обвалилось. С других сторон входы, там ад творился!» - отметил один из пользователей Сети. При этом его слова нашли поддержку у многих молодых людей, знакомых с вузом.

Одна из бывших работниц университета в сообществе «Университет ИТМО» в социальной сети Вконтакте отметила, что совсем не удивлена тем, что произошло что-то подобное. По её словам, даже в период её работы в этом вузе ремонт проводили только в тех помещениях, по которым «делегации водили». Более того, ей самой пришлось «скакать со стремянкой и рулеткой», чтобы в лаборатории отремонтировали потолок. При этом она до сих пор после своего ухода не знает, был ли проведен тот ремонт потолка.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако Евгений Зиничев, возглавляющий МЧС, не исключает, что кто-то мог оказаться под завалами, в связи с чем спасатели продолжают работу на месте обрушения. Ранее в СМИ появилась информация о 20 жертвах происшествия, однако она не была подтверждена.

В настоящий момент выяснение всех обстоятельств и причин обрушения занимаются сотрудники следственных органов.