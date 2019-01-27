Несколько этажей ИТМО обрушились, замуровав под завалами 20 человек

Сегодня, 19:32 \\ Происшествия

В государственном университете ИТМО, основанном в 1900 году, под тяжестью произошел обвал нескольких этажей, от пятого до второго. Обрушение произошло 16 февраля в Санкт-Петербурге по адресу улица Ломоносова, дом 9.

ЧП произошло во время учебного процесса, проводится эвакуация. Сигнал о происшествии поступил в 17.30 по московскому времени, причины случившегося на данный момент времени неизвестны, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Под завалами могут находиться двадцать человек, недавно с места происшествия появилось видео, которое сейчас находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Также стоит отметить то факт, что 14 февраля на территории Красноярска взорвался дом, в результате чего погибли двое людей в возрасте 57 лет. Квартиры погибших находились рядом, в одном из помещений и находился эпицентр взрыва. По мере ведения расследования выяснилось, что данное здание должны были снести около трех лет назад, поскольку оно не соответствует стандартам жилого помещения, к тому же построили его незаконно.

Кроме того, в Китая тоже обрушилось здание. В результате инцидента пострадали как минимум четырнадцать человек, многие из них получили тяжелые травмы. Правда, точное количество оставшихся под завалами людей пока что неизвестно. Об этом говорится в заявлении администрации города Фучжоу.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Дмитрия Тарасова задержали на таможне в аэропорту

 14 февраля футболиста Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево во время прохождения таможенного досмотра. Обвинение будет предъявлено футболисту по факту административного правонарушения....

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

ФСБ задержала женщину, переводившую средства террористам ИГ*

 Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации считают, что она могла...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

"День рождения все-таки будет": 14 февраля выпишут пострадавшего в Магнитогорске малыша Ваню Фокина

Уже завтра, 14 февраля, из больницы выпишут малыша, который пострадал во время взрыва в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ