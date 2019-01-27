Несколько этажей ИТМО обрушились, замуровав под завалами 20 человек

В государственном университете ИТМО, основанном в 1900 году, под тяжестью произошел обвал нескольких этажей, от пятого до второго. Обрушение произошло 16 февраля в Санкт-Петербурге по адресу улица Ломоносова, дом 9.

ЧП произошло во время учебного процесса, проводится эвакуация. Сигнал о происшествии поступил в 17.30 по московскому времени, причины случившегося на данный момент времени неизвестны, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Под завалами могут находиться двадцать человек, недавно с места происшествия появилось видео, которое сейчас находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Также стоит отметить то факт, что 14 февраля на территории Красноярска взорвался дом, в результате чего погибли двое людей в возрасте 57 лет. Квартиры погибших находились рядом, в одном из помещений и находился эпицентр взрыва. По мере ведения расследования выяснилось, что данное здание должны были снести около трех лет назад, поскольку оно не соответствует стандартам жилого помещения, к тому же построили его незаконно.

Кроме того, в Китая тоже обрушилось здание. В результате инцидента пострадали как минимум четырнадцать человек, многие из них получили тяжелые травмы. Правда, точное количество оставшихся под завалами людей пока что неизвестно. Об этом говорится в заявлении администрации города Фучжоу.