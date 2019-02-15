Фигурант дела Baring Vostok Майкл Калви был арестован в суде

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд. руб.

Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Калви. Мера пресечения избрана сроком до 13 апреля 2019 года, уточнили в суде.

Всего в рамках дела задержаны шесть человек. Их всех, кроме Калви, 15 февраля Басманный суд арестовал до 13 апреля. Слушания о мере пресечения для основателя Baring Vostok накануне отложили на субботу, продлив Калви срок задержания.

На заседание в субботу пришел представитель банка «Восточный», он заявил, что учреждение и два его акционера признаны по делу потерпевшими. Накануне защита фигурантов дела указывала, что потерпевших в деле по состоянию на пятницу не было.

Помимо Калви, по делу проходят партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

Калви вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. руб. до 3 млрд. руб.

Калви своей вины не признает. Утверждения о том, что стоимость ценных бумаг, переданных в счет долга акционеру банка «Восточный», была завышена, он опровергает. «Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно стоила от 2 млрд. до 3 млрд. руб. — к таким выводам пришел независимый оценщик», — сказал Калви накануне на заседании суда, когда избирали меру пресечения для других фигурантов. Показания миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова, на основании которых заведено уголовное дело, Калви объясняет корпоративным конфликтом.