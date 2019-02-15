Массовая драка в Печатниках закончилась расстрелом

Жители Чечни прибыли в Москву, чтобы расплатиться с азербайжанским обидчиком своего земляка. Возле одного московского кафе «Неолит» была потасовка между мужчинами из Чеченской республики и уроженцами Азербайджана. Одного из чеченцев, который страдает тяжёлой болезнью, оскорбил азербайджанец.

История началась с того, что уроженец Дагестана Алихан однажды сильно повздорил с азербайджанцами, проживающими в районе Печатники. Один из азербайджанцев представился в роли «авторитета» своего района. Так как под его «крышей» было несколько ресторанов и точек торговли, а его штаб-квартира находится именно в кафе «Неолит».

На этой «встрече» попросту было коллективное избиение Алихана. Его душили до потери сознания, били без остановки, а потом отвезли в багажнике к Оруджову...

«Измывательства продолжались на протяжении нескольких часов, причем Алихан, в силу своей болезни, почти не осознавал происходящего. Его иногда заставляли произносить на запись не просто извинения, а какие-то совсем странные вещи. Потом самая безобидная запись попала в Сеть. Происходило это под наблюдением Оруджова».

После появления в Сети этой записи, чеченские диаспоры во всех концах России начали обсуждать ситуацию. Очень большое количество чеченцев съехались в одну точку в Москве и начали проводить собственное расследование. Выяснив, кто виновник всей этой бойни, чеченская группировка решила устроить ответный бой с выходцами Азербайджана.

В итоге некоторые выходцы Чечни назначили встречу азербайджанцам. И местом встречи выбрали именно кафе «Неолит». Произошло это поздним вечером 14 февраля.

В общем на «встречу» приехало около 40 мужчин. Все находились возле кафе, в которое зашло около дюжины чеченцев. Однако, никаких выяснений отношений не было. Происходило полное избиение выходцев Азербайджана. Было применено и травматическое оружие.

Всех прибывших чеченцев по большей мере интересовал Оруджов. Однако, он успел уехать до начала потасовки. Но его всё же догнали на Самаркандском бульваре. Оруджов попытался сбежать, но ему не удалось этого сделать, так как он был застрелен несколькими выстрелами в спину. А мстителей так и не нашли.

«Это акция проходила не против всей азербайджанской нации, а против конкретного лица за его конкретный поступок».

Сейчас сотрудники МУР уже начали расследование.