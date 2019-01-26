Apple ответит перед судом за смерть человека от возгорания iPad

Сегодня, 16:19 \\ Происшествия

К тому, что продукция Apple имеет свойство сильно нагреваться и загораться, все уже привыкли. Однако на этот раз компании грозит серьезное судебное разбирательство, так как владелец iPad не пострадал, а погиб.

 Apple ответит перед судом США за смерть человека от возгорания iPad. Об этом стало известно от Джулии Айрлэнд Мео. Суд Нью-Джерси принял ее иск к компании Apple за то, что отец женщины скончался от неисправности планшета «яблочной» компании.

Как рассказала дочь погибшего Бредли Айрлэнда, его iPad вследствие возгорания стал причиной настоящего пожара в квартире, в котором и погиб мужчина. На данный момент неизвестно, была ли батарея в iPad оригинальной, и об устройстве какого поколения идет речь. Инцидент случился 22 февраля 2017 года. Теперь Apple ответит за пожар перед судом. Сумму компенсации, которую должна получить дочь умершего, уточнит суд.

Ранее сообщалось о воспламенившемся кабеле для зарядки Apple iPhone X. Владелица смартфона получила ожоги ,но в суд не обратилась.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Дмитрия Тарасова задержали на таможне в аэропорту

 14 февраля футболиста Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево во время прохождения таможенного досмотра. Обвинение будет предъявлено футболисту по факту административного правонарушения....

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

ФСБ задержала женщину, переводившую средства террористам ИГ*

 Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации считают, что она могла...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

"День рождения все-таки будет": 14 февраля выпишут пострадавшего в Магнитогорске малыша Ваню Фокина

Уже завтра, 14 февраля, из больницы выпишут малыша, который пострадал во время взрыва в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ