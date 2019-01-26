Apple ответит перед судом за смерть человека от возгорания iPad

К тому, что продукция Apple имеет свойство сильно нагреваться и загораться, все уже привыкли. Однако на этот раз компании грозит серьезное судебное разбирательство, так как владелец iPad не пострадал, а погиб.

Apple ответит перед судом США за смерть человека от возгорания iPad. Об этом стало известно от Джулии Айрлэнд Мео. Суд Нью-Джерси принял ее иск к компании Apple за то, что отец женщины скончался от неисправности планшета «яблочной» компании.

Как рассказала дочь погибшего Бредли Айрлэнда, его iPad вследствие возгорания стал причиной настоящего пожара в квартире, в котором и погиб мужчина. На данный момент неизвестно, была ли батарея в iPad оригинальной, и об устройстве какого поколения идет речь. Инцидент случился 22 февраля 2017 года. Теперь Apple ответит за пожар перед судом. Сумму компенсации, которую должна получить дочь умершего, уточнит суд.

Ранее сообщалось о воспламенившемся кабеле для зарядки Apple iPhone X. Владелица смартфона получила ожоги ,но в суд не обратилась.