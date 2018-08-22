Частный самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс на борту совершил аварийную посадку

Сегодня, 14:33 \\ Происшествия

Празднование дня рождения Дженнифер Энистон едва не закончилось трагедией из-за отвалившегося колеса шасси.

 Частный самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс на борту совершил аварийную посадку в Онтарио. По случаю юбилея Дженнифер Энистон частный лайнер направлялся в Мексику. В салоне было 12 пассажиров, среди которых не только именинница Энистон и ее подруга Кокс, но также жена Джимми Киммела Молли и актриса Аманд Анка.

Частный самолет должен был сесть в Нижней Калифорнии вчера, 15 февраля. Однако пилотом было замечено отсутствие колеса шасси. Несмотря на то, что самолет почти достиг цели, ради безопасности лайнер развернули, чтобы совершить экстренную посадку в аэропорту Онтарио.

 Инцидент не нанес никакого ущерба. После аварийной посадки Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и остальные гости пересели на другой лайнер, чтобы продолжить путешествие.

Сообщается, что близкая подруга Дженнифер Энистон Кортни Кокс, с которой они вместе сыграли в культовом сериале «Друзья», подарила этот самый самолет Дженнифер на 50-летний юбилей.

Ранее Дженнифер Энистон объявила, что готова стать приемной матерью сироте из Мексики. Процедура усыновления уже начата. Будущей дочери Энистон всего 13 месяцев.

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Автор - София Волкова
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