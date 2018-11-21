"У нас бы не торопились и украли водку!": в Канаде похитили 30 тысяч литров воды из айсбергов для производства водки

Сегодня, 11:40 \\ Происшествия

Необычная кража, не имеющая аналогов, произошла в Торонто. Злоумышленники похитили со склада одной из известных компаний воду из айсбергов на $9 000. Известно, что она предназначалась для производства водки.

 Правоохранительные органы сообщили, что кража произошла скорее всего 11-12 февраля. По предварительным данным, неизвестные воры вскрыли замки, а воду вывезли в цистернах. Склады, с которых было украдено 30 тысяч литров воды, принадлежат компании Iceberg Vodka. Ее глава Дэвид Мейерс уже дал свой комментарий. По его словам, воры были отлично знакомы с системой безопасности, раз им удалось провернуть такую аферу.

Известно, что воду из айсбергов собирают только раз в году. Обычно сбор приходится на май-июнь. Необходимо подождать, пока неподалеку от берегов будут проходить отколовшиеся от Гренландии айсберги. Сообщается, что, помимо, производителей водки, в данном ресурсе также заинтересованы и владельцы компаний по производству косметических средств.

Пользователей соцсетей рассмешил подобный инцидент. Многие высказались о том, что в России воры поступили бы гораздо умнее: «У нас бы не торопились и украли водку!». «Траву легализовали, а к сушняку оказались не готовы», «Воду украли.. Спекульнуть не дали. Печаль», - комментируют граждане в интернете.

Ущерб уже подсчитан. По предварительным данным, из похищенных литров можно было бы произвести 150 тысяч бутылок спиртного. Директор отметил, что производство не остановится, поскольку у компании есть запасы. При этом причины кражи неизвестны, поскольку реализовать эту воду не получится. По одной из версий, злоумышленники предполагали, что сливают уже готовый продукт.

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Автор - Евгения Чернобаб
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