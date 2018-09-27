В Петербурге эвакуируют людей из ТК «Радуга»

Волна эвакуаций вернулась в Петербург.

В Питере не только пить, но и эвакуировать. Это уже входит в традицию, ведь за последние несколько недель по северной столице прошлось 3 волны масштабных минирований. На данный момент эвакуируют персонал и всех людей из ТК «Радуга». В субботу посетителей здесь оказалось особенно много, ведь скидки к предстоящей весне в полном ходе, поэтому эвакуировать пришлось незамедлительно со всех этажей. Пожарные, аварийная служба и скорая помощь приехали на место событий первыми.

Очевидец с места событий сообщает: «Не успели мы ничего понять, какой-то дым пошёл и нам приказали быстро покинуть ТК «Радуга». Было ли это минированием, учением или же просто пожаром на данный момент неизвестно.