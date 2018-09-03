Следственный комитет просит арестовать за мошенничество основателя Baring Vostok Майкла Калви

Сегодня, 14:08 \\ Происшествия

Решение о заключении под стражу Майкла Калви в скором времени будет принимать Басманный суд.

 Как передает представитель пресс-службы Басманного суда Юнона Царева, Следственный комитет Москвы просит арестовать за мошенничество основателя известной инвестиционной корпорации Baring Vostok Майкла Калви. Ему предъявлено обвинение за мошенническую деятельность в особо крупных размерах.

Baring Vostok является известной крупной компанией, занимающейся прямыми инвестициями российских и не только компаний. Baring Vostok является акционером «Яндекс», OZON, «Вкусвилл», «Банк Восточный», Etalon Group и других. За 25 лет работы Baring Vostok вложилась в 30 компаний, потратив суммарно около 850 млн. долларов.

Кроме Майкла Калви за подозрение в мошенничестве СК может задержать Ивана Зюзина, директора по инвестициям Baring Vostok, Филиппа Дельпаля, который является партнером по индустрии финансового сектора компании, Вагана Абгаряна, партнера в области медиа, Алексея Кордичева, председатель совета директоров Вятка-банка, а также Максима Владимирова, исполняющего обязанности генерального директора «Первого коллекторского бюро».

Майкл Калви изучал финансы, в итоге получив диплом магистра, в Лондонской школе экономики. Прежде, чем стать предпринимателем, Калви также изучил бизнес, окончив бакалаврат в университете в Оклахоме. Калви также удостоен членства в наблюдательном комитете в Международной школе бизнеса в Кембридже.

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Автор - София Волкова
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