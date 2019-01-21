В метро Парижа незнакомец травмировал бездомного кислотой

Сегодня, 13:37 \\ Происшествия

Полицейские заняты розыском незнакомца, которому удалось оперативно покинуть место преступления. Также, экспертам достались образцы кислоты, которые отправлены на анализ.

 В метро Парижа между остановками Gare de Lyon и Bastille первой линии незнакомец травмировал бездомного кислотой. Парень 20 лет получил серьезные ожоги на лице и руках. Он госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии. Инцидент произошел сегодня, 15 февраля, около 9:00 по московскому времени.

Французские СМИ сообщают, что полиция уже разыскивает незнакомца, травмировавшего бездомного кислотой. Сразу после нанесения увечий преступник смог оперативно скрыться. Собранные с места преступления образцы кислоты отправлены экспертам на анализ.

Данные о личностях незнакомца и пострадавшего разнятся. Некоторые СМИ пишут, что потерпевший был туристом, по другой информации ссора произошла между двумя бездомными, один из которых был вооружен кислотой.

Примечательно, что в среду в метро Париже произошел похожий инцидент. В одном из вагонов прямо на сидении была оставлена бутылка с опасными химикатами, которой случайно коснулись двое пассажиров. До сих по неизвестно, как предмет с опасным веществом оказался там, и свяжут ли полицейские два этих инцидента.

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Автор - София Волкова
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