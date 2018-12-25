Вооруженная стычка на юго-востоке Москвы завершилась задержанием 18 граждан Чечни и Азербайджана

Сегодня, 11:32 \\ Происшествия

В результате вооруженного конфликта на юго-востоке Москвы сотрудниками правоохранительных органов были задержаны восемнадцать человек. МВД РФ уже возбудило уголовное дело по факту хулиганства, на данный момент времени ведется расследование. Об этом было сообщено в пресс-службе ГУ МВД России по столичному региону.

Также там было сообщено о том, что информация об участии в столкновении свыше ста человек не является достоверной, как и то, что травмы получили около десяти человек. По имеющимся данным, драка произошла между гражданами Азербайджана и уроженцами Чечни, которые приехали мстить за своего земляка обидчику. По словам местных жителей, после открытия данного кафе «спокойная жизнь» закончилась, поскольку там постоянно происходят какие-то конфликты.

Напомним, что 14 февраля в 22.40 возле одного из московских кафе произошла стычка между двадцатью гражданами. Существуют предположения, что весь этот конфликт возник на бытовой почве. В процессе данного конфликта неустановленные пока что личности произвели несколько кряду выстрелов из травматического оружия, в результате чего был выявлен один пострадавший, который получил телесные повреждения. Также были нанесены механические повреждения автомобилю иностранного производства. В ОМВД были доставлены 18 человек для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Также стоит отметить тот факт, что несколько ранее было опубликовано видео с места происшествия, на котором можно видеть подробности массовой драки. Видно и то, что был ранен сам владелец данного кафе, злоумышленники обстреляли его автомобиль марки Infiniti. Главной целью нападавших была месть владельцу ресторана.

Кроме того, в этот же день на юго-западе США произошла стрельба в школе. По имеющимся на данный момент сведениям из официальных источников, в результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который начал беспорядочно стрелять. Мотивы его действий пока не сообщаются.

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Автор - Алевтина Сергеева
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