ФСБ задержала женщину, переводившую средства террористам ИГ*

Сегодня, 11:13 \\ Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации считают, что она могла организовывать деятельность ячейки запрещенной организации "Исламское государство"*.

 СМИ передают подробности о задержании женщины, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко. Она отметила, что в целях поддержки террористов злоумышленница собирала средства и переводила их через секретные чаты в мессенджере Telegram.

Ее задержали в пределах Астраханской области. Деньги для ИГ она собирала в разных российских городах, в том числе в Москве, Томске, Астрахани и других. В закрытой группе она размещала материалы с экстремистским содержанием, а также поясняла участникам, какие меры предосторожности они должны соблюдать, чтобы не быть замеченными правоохранительными органами. В ФСБ уточнили, что против нее уже возбудили уголовное дело.

Пользователи сети уже начали обсуждать произошедшее. Некоторые из них возмущены тем, что Россия посылает свои войска в Сирию, в то время как терроризм продолжает процветать на ее же территории. Между тем, в службе безопасности подчеркнули, что действия женщины были пресечены вовремя - она не успела перевести террористам сумму в размере около миллиона рублей.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Мартина Корф
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