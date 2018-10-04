В Алтайской крае сообщили о минировании около 100 зданий

При каждом звонке анонимный источник сообщал, что бомба якобы была заложена в одном из учреждений города Бийск.

В администрации наукограда согласились подробнее рассказать о том, что происходит. Согласно информации, которую источник предоставил журналистам, звонки в экстренные службы начались с самого утра. После этого как волной стали эвакуировать учебные заведения, администрацию Бийска и Бийского района, больницы, торговые центры и т.д.

В общей сложности звонившие сообщили о минировании около 100 зданий. В администрации отмечают, что они хорошо информированы о ситуации в городе - не указывают на те школы, которые на данный момент пустуют, так как детей из них отправили на карантин.

Сотрудники правоохранительных органов Алтайского края также дали краткий комментарий по поводу происходящего. По их словам, они уже начали проводить оперативно-следственные мероприятия с целью выяснить, кто именно давал сигналы о минированиях.