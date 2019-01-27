Дмитрия Тарасова задержали на таможне в аэропорту

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14 февраля футболиста Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево во время прохождения таможенного досмотра. Обвинение будет предъявлено футболисту по факту административного правонарушения. Об этом сообщает «СтарХит».

 Возвращаясь Малаги (Испания), Дмитрий Тарасов был задержан на таможне в Шереметьево. Обстоятельства инцидента выясняются. Однако, по словам одной из сотрудниц аэропорта, которая стала свидетелем досмотра футболиста, оказалось, что Тарасов имел при себе незадекларированные или же недостоверно задекларированные денежные средства.

Юридические нормы гласят, что прохождение зеленого коридора подразумевает устное соглашение лиц с тем, что у них отсутствуют незадекларированные товары. В свою очередь, сотрудники таможни вправе останавливать пассажиров и проводить досмотр их багажа. Если будут выявлены вещи, которые необходимо было задекларировать, но этого сделано не было, то такое деяние приравнивается к нарушению закона.

При задержании Тарасова у него была обнаружена денежная сумма, перевозка которой через таможню была нарушена по законам.

Когда вина футболиста Тарасова будет доказана, то ему предстоит выплатить штраф, который может составить от одной второй до двукратной суммы средств, которая была незадекларирована.

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Автор - Мария Титова
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