Один человек погиб в результате взрыва газа в частном коттедже в Красноярске

Сегодня, 19:09 \\ Происшествия

Некоторое время назад в МЧС сообщали об отсутствии погибших.

 Один человек погиб в результате взрыва газа в частном коттедже в Красноярске, как сообщает Министерство внутренних дел. Жертвой является женщина. Ее личность в данный момент не установлена. Пока что неизвестно, есть ли под завалами другие жильцы. Ранее 12 человек были успешно выведены спасателями из опасной зоны обрушения.

Напомним, несколько часов назад в Красноярске в Покровском районе в частном трехэтажном коттедже после мощного хлопка бытового газа обрушились перекрытия сразу на всех этажах. Дом разрушен частично. Больше всего пострадали угловые квартиры. Видео с места взрыва опубликовала одна из очевидцев происшествия.

По предварительной информации, трехэтажный коттедж эксплуатировался как хостел. Причины взрыва газа на данный момент неизвестны. Предположительно, к этому привело неисправное газовое оборудование.

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Автор - София Волкова
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