В Башкирии пенсионерке с переломом сделали гипс из швабры. Руководство больницы инцидент отрицает

Сегодня, 16:01 \\ Происшествия

Медики отказали 84-летеней пенсионерке в надлежащем уходе, отправив домой с гипсом из швабры.

 Событие произошло сегодня в Башкирии в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы. Пожилая пациентка обратилась за помощью из-за перелома шейки бедра. Однако в надлежащей госпитализации ей отказали, зафиксировав гипс необычным способом. Внучка потерпевшей рассказывает, что пенсионерке сделали гипс из швабры, которая ране использовалась в медучреждении по назначению. По мнению медиков, этого достаточно, чтобы перелом сросся. «Случай не экстренный», - ответили медики.

Пенсионерку с гипсом из швабры врачи отказались оставить в палате до следующего дня. Поскольку женщина живет в деревне, доставить ее домой очень трудно, как сообщает внучка. Довезти пенсионерку с переломом на машине медики также отказываются.

Руководство больницы в лице Гузель Гатиной, заместителя главврача, отрицает инцидент. Женщина рассказала, что пенсионерке оказали надлежащую помощь, а вместо швабры в гипсе использовали ротационную повязку.

Ранее в Петрозаводске очевидец зафиксировал последствия грубого отношения охранника больницы к предполагаемому пациенту. Мужчина выкинул из медучреждения пациента из-за неприятного вида. Главврач обещал разобраться в ситуации, также предполагая, что найденный на ступеньках клиники пациент может оказаться просто бездомным.

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Автор - София Волкова
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