"В тюрьме не хуже, чем на свободе": в Сети появилось видео владений Цеповяза, включая огород и летний душ

На YouTube появилось новое видео из колонии с участием Цеповяза. Видеоролик был опубликован якобы с пасеки, на которой на данный момент времени был занят осужденный.

Те, кто посмотрел данное видео, могут лицезреть ухоженный двор с ульями, огородом, бытовыми жилыми строениями и летним душем. По некоторым сведениям, все это «богатство» принадлежит самому Цеповязу. Известно, что подлинность данной видеозаписи была подтверждена в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области. Материалы на данный момент времени уже переданы в следственные органы для дальнейшего выяснения.

Также стоит отметить тот факт, что Цеповяз угрожает бывшей жене. Об этом заявила сама Наталья Стришняя, признавшись, что вследствие поступивших от бывшего мужа угроз ей пришлось обратиться в полицию. Известно, что угрозы поступают через посредника заключенного, женщину пугают тем, что ей грозят расправа и увечья. Несмотря на то, что заявление уже написано, расследование до сих пор не началось.

Кроме того, ранее Цеповяз был лишен всех деликатесов, которыми до этого питался. Члена банды Цапков перевели из колонии Амурской области в другое исправительное учреждение. Об этом было сообщено в пресс-службе ФСИН. Правда, место, в которое был переведен Цеповяз, не назвали.