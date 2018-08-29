Пенсионерка возглавила наркобизнес в Краснодаре

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63-летняя женщина наладила сбыт наркотика метадона из Московской области в Краснодарский край. Теперь пенсионерке и её сообщницам грозит до 20 лет лишения свободы.

Уроженка города Кимры в Тверской области лично наладила сбыт наркотиков из Московской области, которые затем попадали в руки её соучастниц, проживающих в Краснодаре. Женщины фасовали метадон, после чего сбывали клиентам через тайниковые закладки.

Правоохранительным органам удалось задержать преступниц по месту их временного проживания. Кроме того, на месте они обнаружили и изъяли 30 граммов метадона, а также фасовочные пакеты, весы, телефоны и банковские карты. По данным правоохранителей, женщинам удалось совершить 5 случаев продажи наркотических веществ. Установлено, что пенсионерка приехала на Кубань к своей 31-летней родственнице, где и познакомилась с двумя иностранками из стран бывшего СССР. Совместными усилиями женщины и наладили торговлю запрещёнными веществами, однако ключевая роль принадлежала именно 63-летней пенсионерке.

В отношении женщин заведено уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд. Пока ведётся следствие, они будут находиться под стражей.

Ранее в Подмосковье сотрудниками ФСБ была обнаружена лаборатория по изготовлению наркотиков, которая располагалась в подвале одного из частных домов.

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Автор - Елена Андреева
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