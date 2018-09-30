В туалете здания МИД России нашли тело мужчины

О произошедшем стало известно после сообщения представителей радиостанции "Говорит Москва". Личность погибшего уже установили.

Стало известно, что в здании Министерства иностранных дел России обнаружили тело пожилого мужчины. Согласно информации, которую предоставил источник, он принадлежит одному из сотрудников. Коллеги опознали в нем Олега Кривова.

Труп нашли в туалете, расположенном на 19-ом этаже здания МИД Российской Федерации. По данным СМИ, полиция исключает версию насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на одной из улиц Рубцовска обнаружили труп неизвестной женщины. 14 февраля его заметили недалеко от детского сада номер 10.