В туалете здания МИД России нашли тело мужчины

Сегодня, 13:27 \\ Происшествия

О произошедшем стало известно после сообщения представителей радиостанции "Говорит Москва". Личность погибшего уже установили.

 Стало известно, что в здании Министерства иностранных дел России обнаружили тело пожилого мужчины. Согласно информации, которую предоставил источник, он принадлежит одному из сотрудников. Коллеги опознали в нем Олега Кривова.

Труп нашли в туалете, расположенном на 19-ом этаже здания МИД Российской Федерации. По данным СМИ, полиция исключает версию насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на одной из улиц Рубцовска обнаружили труп неизвестной женщины. 14 февраля его заметили недалеко от детского сада номер 10.

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Автор - Мартина Корф
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