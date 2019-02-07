Мощный взрыв на территории Южной Кореи привел к пожару и гибели трех людей

На территории Южной Кореи в 8.42 по местному времени произошел взрыв на военном заводе. В результате инцидента погибли люди. Информация была опубликована агентством Yonhap.

После взрыва на заводе Hanwha в 143 километрах к югу от столицы началось воспламенение. Как отмечают очевидцы, вначале был громкий сильный взрыв, а потом с территории завода повалил густой черный дым. Впоследствии поступили сведения о трех погибших, других подробностей на данный момент времени нет.

Стоит отметить тот факт, что предположительно взорвались химические материалы, используемые на производстве. Точную причину сотрудники правоохранительных органов устанавливают. Пожар был настолько мощным, что на протяжении целого часа 40 пожарных машин пытались ликвидировать возникшее возгорание. Напомним, что весной 2018 года на этом же заводе тоже произошел взрыв. Тогда погибло два человека, еще пятеро были ранены и в срочном порядке госпитализированы.

Кроме того, на территории Индии в учебном центре произошел взрыв. Известно, что семнадцать человек теперь нуждаются в медицинской помощи. На данный момент времени сотрудники правоохранительных органов выясняют, что послужило причиной взрыва. Предположительно причиной является принесенная в центр граната, которая взорвалась в руках у одного из пострадавших.