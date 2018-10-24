В результате драки в Риме пострадали футбольные болельщики

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В Риме 13 февраля произошло столкновение футбольных болельщиков. В результате драки пострадали 4 человека. Информирует об этом издание il Messaggero.

 Матч между представителями ФК «Лацио» и ФК «Севилья» должен состояться вечером 14 февраля. Однако футбольные болельщики решили выяснить отношение еще до предстоящего спортивного мероприятия.

Вчера около 21:30 (время местное) в Риме произошла драка между любителями футбола, которые собрались в столице Италии, чтобы посетить матч Лиги Европы UEFA. В конфликте приняли участие около 40 человек, которые отдают предпочтение разным футбольным командам.

 Основная драка развернулась в районе Монти. По данным правоохранителей, пострадали 4 болельщика. Двое из них испанцы, другие двое – англичанин и американец. Ранения были нанесены ножом. Все пострадавшие госпитализированы. В тяжелом состоянии прибывают двое раненых в результате драки.

Отмечается, что пострадавшие пытались спастись и найти помощь в ближайших барах и ресторанах. Полиция Рима ведет расследование по факту драки футбольных болельщиков.

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Автор - Мария Титова
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