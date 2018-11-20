В Петрозаводске охранник больницы выкинул на улицу привезенного на скорой пациента

После жалобы очевидца инцидента охранник покинул свой пост, а пациентом занялись медики. Главврач пообещал провести проверку.

В Петрозаводске охранник больницы выкинул на улицу привезенного на скорой помощи пациента, когда он стоял у регистратуры. Об этом сообщает очевидец по имени Денис, а также другие присутствовавшие в клиники. Денис оказался у крыльца больницы, так как в медучреждении лежит его дедушка. Мужчина снял на камеру, как у входа в больницу на ступеньках лежит мужчина. Как оказалось позже, он является пациентом, ранее его доставила до больницы скорая помощь.

Очевидец вступил в диалог с охранником. Поинтересовавшись причиной того, почему пациент лежит на ступеньках, Денис получил ответ: «Умрет — ничего страшного, в морг отправим». Очевидец пригрозил охраннику вызовом полиции, после чего последний покинул свой пост. Тот факт, что охраннику не понравился внешний вид пациента, и он его выкинул из больницы, подтвердили другие люди, находящие внутри клиники.

После исчезновения охранника, выкинувшего мужчину на улицу, персонал клиники сказал, что о пациенте ничего не знал. Поступившим на скорой помощи человеком занялись медики. На месте инцидента уже побывали сотрудники полиции. Они расспросили очевидца о том, что он видел, а также попросили сохранить сделанную им видеозапись.

СМИ успели взять комментарий у главного врача больницы в Петрозаводске Алексея Хейфеца. Он сообщил, что нет конкретных данных об обращении выкинутого на улицы мужчины. По мнению главврача, это мог быть не пациент, а бездомный. Сейчас устанавливается его личность и причины местонахождения в больнице.

Около недели назад в Петрозаводске произошел похожий случай. Тогда на улице оказался 81-летний мужчина с пневмонией и провалами в памяти. Сообщается, что врачи посчитали его госпитализацию на скорой помощи ненужной. Пенсионер оказался один на улице, о чем не знали его родные.