Москвичи увидят «поцелуй» Марса и Урана

Сегодня, 15:59 \\ Происшествия

Ночью 13 февраля жителям столицы Российской Федерации можно будет увидеть невооружённым взглядом, как сближаются планеты Марс и Уран.

  

Примерное время этого события – 21:00 по московскому времени. Отличить планеты можно очень просто – у Марса будет оранжевое свечение, а Уран будет выглядеть, как очень сильно потускневшая звезда. Марс в десятки раз ярче, чем Уран.

Уран считается третьей по размерам планетой в Солнечной системе, и одновременно самой холодной из всех остальных. Температура на Уране достигает -224 градусов по Цельсию.

Как известно, Уран в диаметре достигает больших размеров в сравнении с Марсом, а точнее Уран в 7,5 раз больше. От Земли Уран в 12,5 раз дальше, поэтому и видимость его будет хуже. Разделят планеты два лунных диска.

 

Факт: планету Уран учёные называют «планета-лежебока». А получил он такое название из-за своей оси, которая наклонена и находится под углом, создавая видимость того, что планета лежит на боку и параллельно вращается вокруг Солнца.

Сегодня расположение Земли и Марса немного изменилось, наша планета находится дальше, чем раньше. Случилось это после Великого противостояния. Красная планета движется одновременно с Солнцем по созвездию Рыбы, а также Овна.

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Автор - Александр Фролов
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