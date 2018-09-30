Мужчина утверждает, что пытался защитить свой участок от лисы, случайно приняв за нее полицейскую собаку.

На территории Чеховского района Подмосковья сегодня, 11 февраля была убита полицейская собака Мастер Либо. Кинолог по имени Светлана звала его просто Ли. На момент трагедии девушка находилась вместе с собакой на прогулке в лесу около деревни Беляево.

Как сообщают СМИ, стрелок ранее работал военным прокурором. По его словам, он решил произвести отстрел лис, которые вредили его участку. Однако за лису принял полицейскую собаку Ли – животное получило выстрелы в лапу и в голову. Последняя пуля оказалась смертельной.

В Чеховском районе уже задержан стрелок, убивший полицейскую собаку в Подмосковье. Как утверждает Светлана, она пыталась привлечь внимание стрелка, однако от него реакции не было. Видеозапись с места инцидента оказалась в распоряжении Telegram-канала @Lshort. Сейчас ведется проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Выяснилось, что застреленная собака исправно помогала на службе и была ценным сотрудником при раскрытии преступлений. Так, Lshort передает, что однажды благодаря Ли полицейским удалось найти убийцу, которого собака искала по нюху целые сутки.