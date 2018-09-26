Во Владивостоке шестиклассник умер на уроке

Во Владивостоке 12-летний школьник умер от остановки сердца прямо во время урока.

Как сообщает «"Вести: Приморье» трагедия произошла в одной из школ Владивостока, расположенной в районе Океанской. Шестиклассник внезапно потерял сознание и сполз под парту. Преподаватель обнаружил, что ученик не дышит, однако медицинского работника в школе не было, поэтому за помощью пришлось обратиться к медикам поликлиники, расположенной по соседству в 500 метрах от учебного заведения.

Сообщается, что врача из поликлиники привели в течение десяти минут. Однако ещё около тридцати минут медику пришлось делать мальчику искусственный массаж сердца в ожидании бригады скорой помощи. Через полчаса прибыла обычная линейная бригада, а реанимационная с необходимой аппаратурой и медикаментами приехала полтора часа спустя, так как все бригады были заняты.

В результате прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика. Предварительной причиной смерти подростка называют внезапную остановку сердца.

Проверкой по факту гибели во время школьных занятий 12-летнего подростка занялись сотрудники СК по Советскому району города. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.