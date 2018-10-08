Знаменитый британский рэпер погиб в ДТП по дороге на концерт

Известный британский рэп-исполнитель Блэйн Джонсон, более известный под псевдонимом Cadet, погиб 9 февраля в автокатастрофе.

Как сообщает портал Daily Mail, 28-летний Джонсон направлялся на выступление в рамках мероприятия, организованного Союзом студентов в Килском университете в Стаффордшире. Не доехав восьми километров до университета такси, в котором ехал рэпер, влетело в фургон Vauxhall Combo. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть Джонсона. До своего 29-летия мужчина не дожил чуть меньше месяца.

Коллеги по сцене, друзья и знакомые погибшего рэпера отдают дань уважения покинувшему их другу через социальные сети. По мнению других рэп-исполнителей, Cadet был скромным и честным парнем, каких редко встретишь сейчас. Свои соболезнования также выражают такие известные исполнители, как Дрейк и Крейг Дэвид.

Впервые известность Cadet получил в 2006 году, когда стал выступать в группе Gipset. В 2015 году рэпер подался в сольную карьеру и выпустил первый сольный трек «Slut» на YouTube, ставший весьма популярным на видео-хостинге среди пользователей. В настоящий момент публикация насчитывает около 2,8 млн просмотров.