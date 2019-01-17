Супруг Елизаветы II сдал свои водительские права

После произошедшего в конце января по вине 97-летнего принца Филиппа крупного ДТП он принял решение сдать свое водительское удостоверение и отныне ездить с водителем.

Букингемский дворец в минувшую субботу сообщил, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп сдал водительские права после произошедшей 17 января дорожной аварии с его участием. Как сказано в официальном заявлении, герцог Эдинбургский после «тщательного рассмотрения» принял решение добровольно сдать свое водительское удостоверение. Судя по всему, принц Филипп после ДТП и предупреждения от полиции решил более не подвергать свою жизнь и жизни других участников дорожного движения опасности и отныне ездить с водителем.

Напомним, что в конце января этого года Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филипп, столкнулся с автомобилем KIA недалеко от резиденции Сандрингем, где королевская семья по традиции проводит зиму. Машина герцога Эдинбургского перевернулась, и ему помогли выбраться из внедорожника свидетели столкновения. Как стало известно позже, принц в аварии не пострадал, однако провел сутки в госпитале, где прошел обследование. Пассажиры KIA, которую не заметил ослепленный солнцем супруг Елизаветы II, отделались не так легко. Водитель автомобиля обратилась к врачам с порезами колена, а 46-летняя пассажирка Эмма Фейруэзер получила перелом запястья. Ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

На следующий день после инцидента принц Филипп был снова замечен за рулем и забыл пристегнуть ремень безопасности. Полицейские были вынуждены провести с супругом королевы серьезную беседу, после которой он, очевидно, и задумался о том, что, несмотря на его любовь к управлению автомобилем, в 97 лет все-таки пора воспользоваться услугами личного водителя.