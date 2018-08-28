Три человека госпитализировали после пожара в гостинице Кургана

Огонь охватил здание в утреннее время 10 февраля, через короткое время на место происшествия прибыли спасатели. Они помогли выбраться из здание пятерым людям.

Сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Курганской области сообщают о случае пожара, который был зафиксирован на территории административного центра в воскресенье примерно в семь утра. Согласно информации, которую они предоставляют, возгорание произошло в трехэтажной гостинице, которая расположена по улице Карла Маркса.

Когда пожар начался, некоторые жильцы сумели самостоятельно выбраться из здания, однако другим потребовалась помощь. Их эвакуировали с помощью специальной лестницы. Известно, что после несчастного случая госпитализировали три человека. Одна женщина попала в больницу Кургана №2, а еще две - в городскую больницу скорой медицинской помощи. Погибших в результате не оказалось.