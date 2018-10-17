В США агрессивный аллигатор «взял в плен» женщину

В Соединённых Штатах заложницей огромной агрессивной рептилии стала жительницы Флориды, где эти опасные хищники очень распространены.

Сообщается, что американка обнаружила аллигатора на лужайке своего частного дома, где не раз до этого находила уже этих хищников. Однако в этот раз аллигатор был огромных размеров и не спешил сбежать с её территории. Напротив, спасаться от агрессивной рептилии пришлось именно хозяйке дома. Женщина оказалась заложницей в собственном доме, а опасный и явно недружелюбно настроенный аллигатор не намеревался выпускать свою жертву из дома и нападал.

Женщина вынуждена была обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Тем, в свою очередь, пришлось просить помощи у специалистов, которые приняли решение убить животное, представляющее большую опасность для граждан.

Ранее стало известно о введении в Архангельской области режима ЧС из-за нашествия агрессивных белых медведей, нападающих на жителей населенных пунктов и проникающих в их дома.