В торговом центре на Сахалине вспыхнул сильный пожар

В северной части Сахалина в 11:44 вспыхнул сильный пожар в торговом центре «Океан».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России сообщение о возгорании в Охотинский пожарно-спасательный гарнизон поступило в 11:44. В сахалинском городе Оха загорелся крупный торговый центр «Океан», расположенный на улице Ленина. Через 5 минут после вызова на место пожара прибыли пожарные гарнизоны. Горящее здание торгового центра было сильно задымлено, а потолок на первом этаже горел. Тушением пожара занялись пятнадцать спасателей с пятью единицами техники. Сообщается, что все посетители центра успели покинуть горящее здание до приезда пожарных расчётов.

Мэр города Сергей Гусев выразил своё сожаление, подчеркнув, что для жителей Охи это большая утрата, так как «Океан», как один из самых крупных торговых центров города, служил местом отдыха для семей. Как сообщил Гусев РИА «Сахалин-Курилы», в данный момент он держит ситуацию под своим личным контролем. Для выяснения причин воспламенения он намерен собрать совещание, а за средствами на строительство нового торгового центра он обратится к правительству Сахалинской области.

Прокуратура уже организовала проверку, по результатам которой будут приняты все необходимые меры.