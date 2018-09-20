В Крыму двух дельфинов вынесло с водой из дельфинария из-за аварии

В Крыму из-за разгерметизации бассейна в дельфинарии «Акварель» в Алуште на улицу выбросило всю воду вместе с дельфинами.

Как сообщает «Коммерсантъ», инцидент произошёл в минувшую субботу в 16:59 по московскому времени. Служба спасения приняла вызов о разгерметизации бассейна в дельфинарии, в результате которой на улицу выбросило всю воду, в которой находились два дельфина. Также сообщается, что в результате аварии водой были выдавлены даже бетонные внутренние перегородки, выбиты стёкла на первом этаже и вынесены наружу зрительские кресла.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию дельфинов. Млекопитающих временно разместили в санитарном бассейне дельфинария. Никто из животных и людей не пострадал, так как в это время в заведении не проводились представления.

Как заявила агентству ТАСС глава курортного города Галина Огнева, власти намерены помочь предприятию очистить дельфинарий и вывезти весь «мусор», который вынесло на улицы города. Причиной происшествия, по словам Огневы, могла стать техническая неполадка – разрыв троса, держащего одну из опор бассейна. В результате этого разрыва произошло смещение воды и разгерметизация.