В Москве отцу 11-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча

В Москве во время детского хоккейного матча между отцами двух игроков возник конфликт, в результате которого один из них произвел выстрел в голову неприятеля.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», происшествие произошло во время матча между «Северной звездой» и «Дмитровом», а его участниками стали отцы игроков 2008 года рождения, играющих в одной команде. Сообщается, что между родителя давно существует вражда из-за бизнеса, однако причиной последнего их «противостояния» стала супруга вооружённого родителя, спровоцировавшая очередной скандал между бизнесменами.

По данным «Спорт-Экспресс», очевидцы слышали, как подозреваемый угрожал пострадавшему, заявляя, что «заказал» его. После конфликтующие мужчины продолжили выяснение отношений в буфете, где подозреваемый наставил на соперника оружие и произвёл выстрел в голову. В результате выстрела из травматического пистолета «Оса» раненный мужчина остался жив, так как пуля задела его по касательной. Врачи скорой помощи госпитализировали раненного. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Стрелок самостоятельно сдался правоохранительным органам. В настоящий момент стрелку предъявили обвинения в хулиганстве.