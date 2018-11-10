Пациентка больницы в Башкирии пролежала на холодном полу больше часа

Видеозаписью инцидента с социальными сетями поделилась одна из соседок пациентки по палате. Главврач клиники и Министерство здравоохранения обещают разобраться в ситуации.

Вчера, 8 февраля в социальной сети «ВКонтакте» появилось скандальное видео. На нем запечатлено, как пациентка больницы №1 в Башкирии в городе Стерлитамак лежит на холодном полу. Запись сделала женщина, лежащая в той же палате по соседству. Позже она рассказала, что пациентка пробыла на холодном полу больше часа, около 120 минут.

Согласно сюжету видео, пациентка больницы в Башкирии оказалась на холодном бетонном полу, так как потеряла сознание. Медицинские работники отказались переносить женщину на кровать и ушли. Все это время пациентка просила то воды, то помощи, то массаж рук, однако только спустя час медсестры при помощи простыней помогли женщине.

Согласно комментарию главного врача больницы Азата Курбангалеева, пациентка почувствовала себя плохо из-за судороги, поэтому упала на холодный пол. Он сообщил о начатой внутри медучреждения проверки, по результатам которой, возможно, «полетят чьи-то головы». Проверку пообещал и Минздрав.

Среди медперсонала больницы в Башкирии уже дали свой комментарий относительно того, почему пациентка оказалась на холодном полу. По словам медсестры, у пациентки случился припадок, а в таком случае человека запрещено двигать, он должен оставаться на твердой поверхности, пока не окончатся судороги. Поэтому медперсоналу пришлось оставить пациентку на холодном поле больше, чем на час.

Ранее в Кузнецке произошел скандальный случай с отсутствием кроватей. Вместо одной из них в терапевтическом отделении появилась «кровать» из досок, которые положили на стулья. В клинике это объяснили тем, что количество коек в одной палате было сокращено минздравом, а поступающих на экстренное лечение пациентов стало больше.