Погиб во время рыбалки мужчина из Приморья

8 февраля житель Приморья отправился на рыбалку. Мужчина погиб во время занятия рыболовством в районе Шкотовской косы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во время зимней рыбалки в Приморье погиб мужчина. Очевидцы сообщают, что он прибыл в район Шкотовской косы один на личном автомобиле. В какой-то момент рыбаку стало плохо, и он потерял сознание. При этом мужчина упал и ударился головой об лед.

Находящиеся неподалеку другие рыбаки обратили на это внимание и поспешили помочь мужчине. Пока скорая помощь ехала по указанному месту, люди пытались своим силами реанимировать потерявшего сознание мужчину.

Однако попытки оказались тщетными. Медики также не смогли ничем помочь рыбаку.

Пока жителю Приморья оказывали необходимую помощь, очевидцы распространили в Сети информацию о происшествие и попытались самостоятельно найти родственников погибшего.

На данный момент личность рыбака установлена, а его родственники извещены о произошедшем. Детали гибели мужчины устанавливается. Предварительной версией медиков о причине смерти является – мгновенная остановка сердца.