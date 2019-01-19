ДТП с автобусом в Башкирии: пострадали 19 человек, среди которых есть дети

По неустановленным на данный момент причинам водитель пассажирского автобуса потерял управление транспортным средством и оказался вне проезжей части. От столкновения со столбом пострадали 19 человек, среди которых есть дети.

Сегодня в Башкирии в городе Стерлитамак на Технической улице (промышленная зона, район завода БСК) произошло ДПТ с участием одного транспортного средства – автобуса «Газель» с пассажирами. Мужчина, управляющий автобусом, потерял управление и врезался в столб – опору электропередач. По данным Минздрава республики, от ДТП с автобусом в Башкирии пострадали 19 человек. Среди них есть дети, сообщается о трех несовершеннолетних.

Два человека из 19 пострадавших особенно нуждаются в наблюдении медиков, их состояние оценивается как тяжёлое. Остальные участники ДТП в удовлетворительном состоянии или средней тяжести.

Вчера стало известно, что статистика ДТП показала увеличение количества аварий из-за нетрезвости водителей на 1,2 %.