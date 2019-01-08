Житель Ульяновска избавился от 19 кошек, выкинув их в окно

Среди 19-ти животных, выброшенных в окно жителем Ульяновска, были как взрослые кошки, так и котята. Представители семейства кошачьих получили травмы и переохлаждение.

Об инциденте стало известно сегодня в соцсети «ВКонтакте». Участник благотворительного фонда «Доброе сердце мира» в сообществе организации опубликовал видеозапись, на которой запечатлен поступок незнакомца. Ранее это видео показала в своем микроблоге женщина, чья племянница и стала очевидцем того, как житель Ульяновска избавляется от 19 кошек, выбрасывая их в окно. На крики девушки мужчина никак не реагировал.

В итоге, на мужчину написали заявление в полицию. Там о 19 кошках не говорят, но обещают проверить законность действий жителя Ульяновска, а также уточнить количество пострадавших животных.

В данный момент все 19 кошек пребывают в самарских приютах, о них позаботились волонтеры. Некоторые животные травмированы и переохлаждены.

Напомним, согласно закону, принятому в конце 2017 года, подобное обращение с животное, например, выбрасывание их в окно, чревато тюремным сроком в 3 года, а также денежным штрафом – 80 тысяч рублей.