В Керчи уволилась директор политехнического колледжа, где в октябре студент устроил бойню

17 октября в керченском политехе случилась трагедия, унесшая жизни 21 человека. Директор учебного заведения Ольга Гребенникова оставила занимаемую должность и 8 февраля она отработала в колледже последний день.

В Керчи из политехнического колледжа, где в октябре минувшего года студент устроил бойню, уволилась директор. Это стало известно от представителей министерства образования, науки и молодежи Крыма. Ольга Гребенникова написала заявление, в котором попросила ее уволить из колледжа. Отмечается, что заявление было написано по собственному желанию женщины.

О причинах увольнения пока что ничего не известно. Сама Гребенникова и в пресс-службе министерства комментариев по поводу ее ухода с поста керченского политеха не предоставляют. Кто станет новым директором политехнического колледжа – также остается неизвестным. Нового директора выберут на конкурсной основе.

Директор Гребенникова комментировала инцидент на видео. Ролик собрал на YouTube почти 1,5 миллионов просмотров. На видео женщина, едва сдерживая слезы, рассказывает по телефону о трагедии. Гребенникова сравнивала случившееся в колледже с событиями Беслана и не могла скрыть своих эмоций от ужасающего происшествия.

Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября. 18-летний Владислав Росляков, которого затем стали называть «Керченским стрелком», взорвал самодельное устройство в столовой, а после этого он стрелял в учеников и учителей из ружья. В результате его действий скончался 21 человек.