10 несовершеннолетних футболистов погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

Сегодня, 16:11 \\ Происшествия

Пожар на территории тренировочного центра футбольного клуба «Фламенго» стал настоящей трагедией: 10 несовершеннолетних футболистов от 14 до 17 лет погибли. Также есть пострадавшие.

 Сегодня в Рио-де-Жанейро произошел пожар на базе футбольного клуба «Фламенго». В тренировочном центре на момент возгорания находились несовершеннолетние – юноши возрастом от 14 до 17 лет. Как сообщают спасательные службы, 10 несовершеннолетних футболистов погибли, 3 отделались ранениями. Еще один парень находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии. Подростки с ранениями тоже доставлены в медучреждения.

Сообщается, что на 9 февраля у клуба была запланирована игра с ФК «Флуминенсе». Очевидно, матч будет отменен. О причинах пожара на базе футбольного клуба «Фламенго» ничего неизвестно на данный момент.

Раннее появилось подтверждение гибели молодого футболиста Эмилиано Сала, который незадолго до гибели стал игроком «Кардифф Сити». Его тело обнаружили на месте падения самолёта в Ла-Манше , в котором он летел 22 января. Пилот также погиб.

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Автор - София Волкова
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