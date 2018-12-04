Граната ранила двух бойцов Росгвардии во время учений

В Новоульяновске проходили учения для сотрудников правоохранительных органов. Но на этот раз учения прошли не слишком хорошо, взорвалась граната из-за чего оказались пострадавшими люди.

Известно, что во время учений были ранены двое мужчин, которые находились в окопе, где взорвалась граната. На данный момент времени пострадавшие находятся в реанимации из них извлекают осколки, остальные подробности произошедшего пока что не сообщаются.

Известно также и то, что граната отскочила обратно в окоп после неудачного броска. Один из находившихся там сотрудников правоохранительных органов получил сильные травмы, ему осколками сломало бедренную кость, также у него перебит нерв, разорвана грудная клетка с правой стороны, вероятна ампутация одной руки. Пострадавшим 25 и 49 лет, также мог пострадать подполковник Росгвардии.

Также стоит отметить тот факт, что Росгвардия усилила контроль за оборотом оружия. Известно, что за прошедший год было изъято свыше 180 единиц гражданского оружия. Об этом сообщил начальник Главного управления государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов. Было проведено более 3,8 миллионов проверок, в результате которых были выявлены нарушения.