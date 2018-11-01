Мужчина задушил напавшую на него пуму

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Эксперты полагают, что зверь напал на человека по той причине, что тот бежал.

 Захваченный острыми когтями и зубами горного льва, бегун боролся за свою жизнь. По словам представителей парка дикой природы, чтобы вырваться на свободу, он задушил животное до смерти. Всё началось с того, что мужчина совершал пробежку на Горе Лошади возле Форт-Коллинз, штат Колорадо, когда услышал что-то позади него. Когда он обернулся, на него напал 80-фунтовый горный лев, заявили сотрудники Парка дикой природы Колорадо.

Согласно заявлению, горный лев укусил лицо и запястье бегуна, но ему удалось вырваться на свободу и убить льва в целях самообороны. Результаты вскрытия подтвердили смерть животного от удушения, а также негативный тест на проверку бешенства. «Бегун сделал все, что мог, чтобы спасти свою жизнь. В случае нападения льва вы должны делать всё, что в ваших силах, чтобы дать отпор», - сказал Марк Лесли, сотрудник Парка дикой природы Колорадо. Хотя бегун и получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу, но вскоре стал на ноги.

Тропы в на склоне горы Хорстуз были закрыты для посещения после того, как рейнджеры столкнулись с увеличенной активностью горных львов в этом районе, сообщает Департамент природных ресурсов округа Лаример. «Атаки горных львов не распространены в Колорадо, и, к сожалению, бежавший человек просто спровоцировал охотничьи инстинкты льва», - сказал Тай Питерсберг, региональный менеджер по дикой природе в Колорадских парках. Статистика говорит, что за последние сто лет в результате нападения пумы погибло 20 человек, ещё 16 получили ранения. В своем посте в Facebook губернатор штата Колорадо Джаред Полис сказал, что хотя бегун мог убить льва «голыми руками», другие должны стараться держаться подальше от львов и медленно отступать, если это возможно. «Не связывайтесь с колорадскими бегунами», - сказал Полис об инциденте.

 Стоит добавить, что пума противник довольно серьёзный и обладает довольно агрессивным нравом, а также способна без труда карабкаться по деревьям. Достигая длины до 180см, пума по размерам уступает только ягуарам, львам и тиграм.

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Автор - Василий Жожев
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