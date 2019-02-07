«Такие машины просто так не жгут»: в центре Владивостока подожгли Мерседес

Сегодня, 05:49 \\ Происшествия

Поздним вечером 7 февраля в центре Владивостока подожгли дорогостоящий Мерседес. Автомобиль серьезно пострадал, несмотря на то, что спасатели прибыли на место происшествия оперативно. В Сети отметили, что «такие машины просто так не жгут».

 В четверг в подразделение пожарно-спасательной службы Владивостока в 22:49 (время местное) поступило сообщение о том, что в центре города горит автомобиль Mercedes S-Сlass. Видео с места события опубликовано в инстаграм-группе avtopatrul_info.

Автомобиль, объятый пламенем, находился на парковочном месте у дома №16 по улице Луцкого.

Спасатели прибыли на место происшествия через несколько минут после того, как получили вызов. Ликвидировать пламя сотрудникам МЧС по Приморскому краю удалось спустя 25 минут. Пострадавших из-за возникшего пожара нет. Однако Мерседес получил внушительные повреждения.

Предварительно установлено, что Мерседес в центре Владивостока подожгли. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Пользователи Сети предположили, что «такие машины просто так не жгут». Другие жители Владивостока вспомнили подобные ситуации из своей жизни:

«Соболезную чуваку! У меня так рав во дворе сожгли. Пока в прокуратуру не написал, даже на допрос не позвали. Так что, сил и терпения!»;

«у меня… 7 ноября 2017 года, две машины сожгла пря около двора, форд фокус и форд экоспорт… до сих пор ищут».

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Автор - Мария Титова
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