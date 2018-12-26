ГИБДД: В России участились случаи ДТП по вине нетрезвых водителей

По словам сотрудников Госавтоинспекции, за прошедший год число подобных аварий стало выше на 1,2 процента.

Представители ГИБДД России по связям с общественностью передают статистику о дорожно-транспортных происшествиях за прошлый год, а также сообщают об основных причинах их возникновения. Согласно информации, которую они предоставляют, в 2018 году в России участились случаи аварий по вине нетрезвых водителей.

На протяжении указанного периода сотрудники органов зафиксировали больше 16 с половиной тысяч случаев ДТП, которые случились по этой же причине. В результате личных водительских прав лишились почти 200 тысяч нарушителей (часть из них не попала в ДТП, однако была вовремя замечена и остановлена представителями ГИБДД).