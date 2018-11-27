Двое детей погибли при пожаре в Омской области

Сегодня, 15:03 \\ Происшествия

Несовершеннолетние остались без присмотра в частном доме, расположенном в Павлоградском районе в населенном пункте Явлено-Покровка.

 Сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Омской области сообщают о случае пожара, который сегодня, 7 февраля, был зафиксирован в деревне Явлено-Покровка. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате несчастного случая погибли двое детей, полуторагодовалый мальчик и девочка двух с половиной лет. При пожаре они остались дома одни без родителей.

 Огонь охватил дом примерно в час дня в четверг. Сотрудники следственного комитета уже прибыли на место, однако пока не установили, по какой причине произошло возгорание. Также они собираются узнать, почему дети остались дома одни. Примечательно, что в семье, которой принадлежит дом, остались еще двое детей. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Автор - Мартина Корф
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