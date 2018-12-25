За смерть студента, погибшего от глыбы льда, будет отвечать проректор вуза

Сегодня, 14:26 \\ Происшествия

Мужчина задержан за халатность и взяточничество.

 Правоохранительные органы задержали и провели допрос Сергея Хозина, занимающего должность проректора в Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете. Следственный комитет установил, что проректор вуза будет отвечать за смерть студента, погибшего от глыбы льда, которая упала на него с крыши учебного заведения. Еще один студент оказался травмирован в такой же ситуации.

Следователи рассказали, что проректор Хозин проявил халатность в контроле над очисткой крыши вуза от снега и наледи, поскольку в его обязанности входила административно-хозяйственная работа в вузе. Следователи полагают, что проректор также заключил договор с организацией «Вентформат», который предполагал очистку крыши учебного заведения от снежных покровов и опасной наледи. Проректору дали взятку в размере 50 тысяч рублей, а снег так и не был очищен согласно технике безопасности. Вследствие этого проректору придется ответить за смерть студента, который погиб от глыбы льда, упавшей на него.

Проректору вуза грозит наказание за оказание услуг, которые не соответствуют безопасности, за взятку, а также за «причинение смерти по неосторожности.

Трагедия произошла во вторник, 5 февраля в Санкт-Петербурге. Иностранный студент погиб от глыбы льда, которая упала на него с крыши академии Петроградского района. Еще один присутствовавший там студент находится в больнице, он травмирован.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

«Квартира бедного чиновника затоплена»: Лена Миро прокомментировала пожар в доме на Никитском

 Известная блогер и публицист Лена Миро рассказала свою версию трагедии в доме на Никитском бульваре, где проживает много известных людей.

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

Депутат Госдумы: Власти пытаются «замять» скандал с обнаружением в лёгких суворовцев личинок червей

В Ульяновске у двадцати шести курсантов Суворовского училища выявили редкое паразитарное...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Плохая примета: На похоронах Децла упал большой крест

 Многие православные посчитали это дурным знаком. В народе говорят, что из-за этого в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ