За смерть студента, погибшего от глыбы льда, будет отвечать проректор вуза

Мужчина задержан за халатность и взяточничество.

Правоохранительные органы задержали и провели допрос Сергея Хозина, занимающего должность проректора в Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете. Следственный комитет установил, что проректор вуза будет отвечать за смерть студента, погибшего от глыбы льда, которая упала на него с крыши учебного заведения. Еще один студент оказался травмирован в такой же ситуации.

Следователи рассказали, что проректор Хозин проявил халатность в контроле над очисткой крыши вуза от снега и наледи, поскольку в его обязанности входила административно-хозяйственная работа в вузе. Следователи полагают, что проректор также заключил договор с организацией «Вентформат», который предполагал очистку крыши учебного заведения от снежных покровов и опасной наледи. Проректору дали взятку в размере 50 тысяч рублей, а снег так и не был очищен согласно технике безопасности. Вследствие этого проректору придется ответить за смерть студента, который погиб от глыбы льда, упавшей на него.

Проректору вуза грозит наказание за оказание услуг, которые не соответствуют безопасности, за взятку, а также за «причинение смерти по неосторожности.

Трагедия произошла во вторник, 5 февраля в Санкт-Петербурге. Иностранный студент погиб от глыбы льда, которая упала на него с крыши академии Петроградского района. Еще один присутствовавший там студент находится в больнице, он травмирован.