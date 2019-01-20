"Сначала взрыв, затем пожар": в Сан-Франциско эвакуируют здания из-за взрывной волны

В одном из зданий Сан-Франциско прогремел мощный взрыв. В результате произошедшего инцидента, который стал причиной сильного пожара, загорелось как минимум одно здание. Данная информация была сообщена Associated Press.

Спасательные службы эвакуировали несколько соседних зданий, также была перекрыта соседняя улица. На данный момент времени в открытом доступе появились фотографии и видео с места происшествия, на предоставляемых материалах можно увидеть, как в разные стороны расходится столп пламени, который уже достиг третьего этажа.

Стоит отметить, что, по сведениям правоохранительных органов, сообщение о пожаре поступило около часа дня по местному времени. Пока что неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие. Известно, что здание, в котором произошел взрыв, на момент происшествия являлось строящимся, теперь его состояние весьма плачевно. Пять строителей, которые числились пропавшими, были обнаружены живыми, травм у них обнаружено не было.

Также стоит отметить тот факт, что накануне произошел взрыв в Югре на одном из месторождений. Известно, что произошла нештатная ситуация, но без возгорания и утечки нефтепродуктов. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, а также правоохранительные органы. Информации о жертвах пока что нет, но два человека числятся без вести пропавшими, прочая информация уточняется.

Кроме того, очевидцы сообщили о том, что на Терепце произошел взрыв, а затем из одного окна здания повалил дым. На место происшествия в срочном порядке были вызваны сотрудники МЧС. На официальном сайте ведомства сообщается, что пострадавших все-таки нет.