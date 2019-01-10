Массовую гибель морских птиц в Нидерландах не могут объяснить

На протяжении месяца в Нидерландах фиксируют массовую гибель морских птиц – кайр. Специалисты не могут объяснить причины данного явления. Об этом пишет The Guardian.

На данный момент обнаружены тела около 20 тыс. птиц. Их находят на побережье Нидерландов от Фризских островов до Зеландии.

Мардик Леопольд , ученый-биолог из университета Вагенингена, объясняет, что такая массовая гибель морских птиц не наблюдалась с 1980-90-х гг. Происходящее сейчас необъяснимое явление специалист из Нидерландов считает серьезным происшествием.

Причины гибели кайр в масштабных количествах не удается выявить. Лабораторные вскрытия не показывают каких-либо аномалий. Единственные проблемы, которые удалось обнаружить, это голодание птиц. Их кишечник истощен, а сами особи выглядят худыми.

По одной из версий, птицы пострадали из-за климатических изменений (не смогли пережить холод). В дополнение к этому, на массовую гибель мог повлиять инцидент в Северном море. 2 января у побережья Нидерландов с одного из сухогрузов было смыто волной почти 300 контейнеров. В них находились химикаты.

Сообщается, что до сих пор не обнаружено еще 50 контейнеров. Их поиски осложняются с каждым днем.

Чтобы точно определить причину массовой гибели морских птиц, ученые просят людей приносить найденных кайр в лабораторию. Возможно, считают специалисты, анализ более крупных особей даст ответ на этот необъяснимы феномен, который может стать причиной серьезных проблем природного характера.