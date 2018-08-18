В доме журналистки «Эхо Москвы в Пскове» произвели обыск. Девушка подозревается в оправдании терроризма

По поручению Следственного комитета у журналистки «Эхо Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой произвели в доме обыск. С девушкой также провели допрос. Журналистка подозревается в оправдании терроризма.

В доме журналистки обыски уже завершены. До окончания работы полицейских в доме Прокопьевой к ней не пускали адвокатов. Позже Прокопьева смогла повидаться с адвокатом. Стало известно, что в четверг ее ждет повторный допрос, аналогичный сегодняшнему. Девушка заявлена как подозреваемая в данном деле. Обыски также прошли и в редакции радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Ситуацию взял на контроль заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

У сотрудников правоохранительных органов возникли претензии относительно личности Светланы Прокопьевой, которая трудится на должности журналистки в «Эхо Москвы в Пскове». Сообщается, что Светлану начали подозревать в оправдании террористического акта. Все началось, когда журналистка разместила в «Псковской ленте новостей» авторский материал на тему теракта в Архангельске в прошлом году. После публикации журналистка Прокопьева также вышла в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и поделилась своими размышлениями на тему инцидента. В ее словах усмотрели оправдание терроризма.

В связи с этим радиостанция в Пскове «Эхо Москвы» обязана выплатить штраф 150 тысяч рублей, так как «злоупотребила свободой информации». Такое решение приняли в Мировом суде города.

Напомним, в центре Архангельска в 2018 году имело место террористическое действие. Тогда несовершеннолетний парень принес взрывное устройство к центральному зданию ФСБ. Юноша умер на месте происшествия, больше никто не пострадал.