Шансов нет: В США оценили возможности F-15 против Су-57

С появлением российского истребителя 5 поколения, американскому ветерану пора на покой.

После демонстрации новейшего СУ-57, интерес к нему лишь возрастает. Особенно в США, которые всегда ревниво следят за успехами военно-промышленного комплекса РФ. The National Interest всегда в числе первых стремятся сравнить характеристики российского истребителя с американскими аналогами 5 поколения.

К удивлению многих, заочным соперником «сушки» стал F-15C Eagle, который составляет едва ли не половину численности ВВС США. Обозреватель издания оценил возможности двух истребителей и был категоричен: у «Орла» нет шансов против современного СУ-57. И это при том, что на F-15C, проходящем ныне основательную модернизацию, планируется установить модуль повышенной скрытности самолёта – так называемую технологию «Стелс».

Показательно, что «сушка» не обладая таким преимуществом, сможет подавить «Орла» за счёт маневренности, скорости и мощи вооружения. К тому же, СУ-57, в отличие от американских аналогов, по праву считается тяжёлым истребителем, чего нельзя сказать о F-15C. Даже после удачной атаки противника, российский истребитель способен выдержать удар и, за счёт своих лётных и боевых характеристик, способен к дальнейшему подавлению врага.

The National Interest подчёркивает, что нивелировать превосходство «Сухого» можно лишь с помощью пилотов экстра-класса, управляющих F-15C, но при этом стоит учитывать, что таковые есть и в составе ВКС России.