СМИ: пистолет МВД проиграл армейскому

Придётся ли пресс-службе МВД оправдываться в свой профессиональный праздник?

Отечественные журналисты провели экспертное сравнение двух новых пистолетов, которые должны поступить на вооружение армии и правоохранительных органов России.

Сравнению подверглись пистолеты ПЛ-15 «Лебедь» и пистолет «Удав». ПЛ-15 должен поступить на вооружение МВД и ФСБ, а пистолет «Удав» должен поступить на вооружение российской армии. Оба этих пистолета предназначены для замены устаревшего Пистолета Макарова, который был сконструирован ещё в далёком 1951 году.

Эксперт, сравнивая две новинки российской оружейной промышленности, пришёл к выводу, что предназначенный для МВД пистолет ПЛ-15 «Лебедь» уступает по основным тактико-техническим характеристикам пистолету «Удав». Конечно, в этом сравнении была сделана поправка на то, что оба пистолета предназначены для разных условий службы и для вооружения разных военных формирований России.

Однако, стоит отметить, что данная публикация появилась в день пресс-службы МВД. Получается, что наёмным журналистам полиции может понадобиться оправдаться за провал освещения данного пистолета перед своим начальством.