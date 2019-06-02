Победа в стрелковых соревнованиях осталась за россиянином.

По сообщению отечественных СМИ на соревнованиях по стрельбе между военнослужащими различных стран, уверенную победу одержал представитель российской армии, использовавший старый Пистолет Макарова.

Несмотря на свои почтенные года, разработанный в 1951 году Пистолет Макарова в руках рядового российской армии смог превзойти австрийский пистолет Glock 17, который держал в своих руках военнослужащий американской армии. В рамках этой схватки, Пистолет Макарова превзошёл Glock 17.

Однако, кроме того, что в схватке пистолетов победил старый и несовершенный пистолет, особое внимание обращает тот факт, что рядовой-срочник одержал победу над профессиональным американским военным-контрактником. По точности и качеству стрельбы один солдат заменяет автомат.

Данный случай является показательным, так как наглядно показывает степень подготовки российских военных относительно их американских коллег. Действительно, американские военные привыкли рассчитывать на помощь сложной военной техники, в то время как российские военные знают, что даже самая сложная техника может выйти из строя и рассчитывать придётся только на себя.